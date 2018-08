Dragh mu àireamhan na circe-fraoiche

Image copyright PA

Tha dragh air geamairean na h-Alba mu àireamh nan cearcan-fraoich agus an seusan seilge dhaibh a' tòiseachadh.

Tha seo cuideachd ri linn buaidh na h-aimsire a th' air a bhith ann, agus dùil aca nach robh uimhir de na h-èoin ag àlachadh.

Ged a tha an gnìomhachas na adhbhar connspaid san là a th' ann, tha eòlaichean an dùil gu bheil luach £32m ann do dh'eaconomaidh na h-Alba.

Le sneachda anmoch anns a' Mhàrt agus aimsir bhlàth, thioram eadar an Cèitean agus an t-Iuchar, bha àireamh na bu lugha de chearcan-fraoich ag àlachadh na an àbhaist.

Tha dragh air na h-oighreachdan mu na tha seo a' ciallachadh don stoc, agus tha iad air cuid de làithean seilge a chur dheth gus àireamhan a dhìon 'son bhliadhnaichean eile.

Tha còrr is 2,500 cosnadh an Alba co-cheangailte ri sealg na circe-fraoiche, agus daoine a' tighinn à fad is farsainn airson losgadh.

Tha dragh air na h-oighreachdan mun bhuaidh a dh'fhaodadh a bhith aig droch sheusan seilge do ghnìomhachas na turasachd san fharsainneachd.