Smachd-bhannan

Chuir Sràid Downing fàilte air smachd-bhannan ùra Ameireaganach air an Ruis airson na h-ionnsaigh ann an Salisbury sa Mhàirt anns an deach an t-seann fhear-brathaidh Ruiseanach, Sergei Skripal, agus an nighean aige a phuinnseanachadh. Tha na Stàitean Aonaichte ag ràdh gun do bhrist an Ruis lagh eadar-nàiseanta, ach thuirt fear de riochdairean Mhoscow aig na Dùthchannan Aonaichte nach eil dearbhadh sam bith ann gu bheil gnothach aig an Ruis ris na thachair ann an Salisbury.

Plana

Tha plana ùr aig Riaghaltas na h-Alba airson gearradh 20% san àireamh dhaoine a tha a' cur làmh nam beatha fhèin. Ged a thuit na h-àireamhan air an deich bliadhna mu dheireadh, bha àrdachadh aig 8% ann bho 2016.

Loch Seaforth

Tha Comhairle nan Eilean Siar ag iarraidh rannsachadh mun dòigh san do chaill an Loch Seaforth cumhachd sa Chuan Sgìth an-dè 's i sia uairean de thìde air an t-slighe eadar Ulapul agus Steòrnabhagh. Ged a thill am bàta gu muir, tha na seòlaidhean air dheireadh an-dràsta.

Not

Thuit luach an Not airson an t-siathamh là ann an sreath. Tha an Not air tuiteam mu choinneimh an Dolair gu $1.29, faisg air an luach as lugha ann am bliadhna, agus tha e coltach gu bheil dragh air luchd-tasgaidh gum fàg Breatainn an t-Aonadh Eòrpach gun aonta.

LFASS

Tha dragh ann gum faodadh taic-airgid LFASS do chroitearan 's tuathanaich anns na sgìrean iomallach tuiteam dhan chòigeamh cuid taobh a-staigh dà bhliadhna eadar riaghailtean Eòrpach agus buaidh Brexit. Thuirt Ministeir nan Cùisean Dùthchail, Fearghas Ewing, ann am Pàrlamaid na h-Alba gu bheil Riaghaltas na h-Alba a' rannsachadh dè ghabhas dèanamh a thaobh taice an dèidh 2020.

Geamaichean

Tha an aimsir a' ciallachadh nach tèid Geamaichean Gàidhealach Inbhir Charrain ann an Drochaid a' Bhanna ann an Cataibh air adhart am-bliadhna. Ach chan e droch thìde as coireach ach an tioramachd. Tha i air a bhith cho tioram agus nach do dh'fhàs am feur air a' phàirce gu ìre fhathast agus gum faigheadh an tuathanach leis a bheil am fearran, am feur a ghearradh. Thuirt luchd-stiùridh gu bheil iad duilich nach bi na geamaichean ann air an ath-mhìos ach gu bheil iad a' tuigsinn suidheachadh an tuathanaich.