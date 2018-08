Rùnaire a' Ghnothachais an Cataibh

Image copyright Ian Shiell/Geograph Image caption Tha na planaichean ag amas air a' Mhòine faisg air Tunga a leasachadh.

Tha Rùnaire Gnothachais na Rìoghachd Aonaichte, Greg Clark, ann an Cataibh a' tadhal air far a bheileas airson a' chiad phort-fànais san dùthaich fhosgladh.

Thug an Riaghaltas £2.5m do dh' Iomairt na Gàidhealtachd agus nan Eilean airson an leithid a stèidheachadh faisg air Tunga.

Tha HIE air a ràdh roimhe gun cosgadh am pròiseact mu £17m.

Air a' chiad turas aige a' Chataibh thuirt Mgr Clark gum faotadh 400 cosnadh a bhith an lùib an leasachaidh.

A thuilleadh air a bhith a' coimhead air na planaichean airson port-fànais, choinnich Rùnaire na Stàit ri muinntir na sgìre agus luchd-gnothachais ionadail.

Tha riochdairean bho na companaidhean Lockheed Martin agus Orbex, a bhios a' togail cuid dhan uidheamachd a bhios a dhìth aig an làraich, a thuilleadh air riochdairean bho Bhuidheann Fànais na Rìoghachd Aonaichte còmhla ri Rùnaire a' Ghnothachais.

Cothrom air leth

A' bruidhinn faisg air Tunga, thuirt Buidheann Fànais na Rìoghachd Aonaichte gum faotadh an dùthaich a bhith farpais anns a' mhargaidh airson 2,000 saideal beag a chur dhan fhànais ro 2030.

Thuirt Roy Kirk bho Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean gun e cothrom air leth a tha seo don Ghàidhealtachd agus airson h-Eileanan, a thuilleadh air Alba air fad.

''Tha an roinn seo dol a dh' fhàs gu mòr anns na bliadhnaichean a tha romhainn.

''Tha sinn airson dèanamh cinnteach gu bheil na gnìomhachasan againn deiseal gus buannachd fhaighinn bho na cothroman a nochdas.

''Gu h-ionadail thèid 40 cosnadh aig àrd ìre a chruthachadh.

''Tha sinn cuideachd a' creidsinn gun tèid cothroman a chruthachadh nas fharsainge air feadh na Gàidhealachd 's na h-Eileanan agus ann an sgìrean eile den dùthaich,'' thuirt e.

Dh'innis Buidheann Fànais na Rìoghachd Aonaichte gur e sgìre na Mòine ann an Duthaich MhicAoidh an t-àite as fheàrr airson an leithid a stèidheachadh.