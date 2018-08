Geamaichean dheth ri linn tiormachd

Image copyright Science Photo Library

B' fheudar geamaichean Gàidhealach a bha gu bhith ann an Drochaid a' Bhanna san t-Sultain a chur dheth ri linn cho teth agus tioram sa tha an samhradh air a bhith.

Tha an fheadhainn a bha a' cur air dòigh Geamaichean Inbhir Charainn ag ràdh gu bheil iad tàmailteach, ach gu bheil iad a' tuigsinn an t-suidheachaidh.

Chaidh a' chiad chruinneachadh dha sheòrsa a chumail sa bhaile ann an 1888 agus tha na geamaichean sa chruth a th' orra an-diugh air a bhith a' dol bho 1981.

Ach, cha bhi iad ann am-bliadhna.

Tha an tuathanach leis a bheil an achadh far bheilear gan cumail, ga chleachdadh airson feur fhàs a nì fodar geamhraidh dha chuid stuic.

Ach air sgàth cho tioram agus teth 's a tha an aimsir air a bhith, chan eil am feur air fàs mar a bhiodh dùil is cha bhi cothrom ann a bhuan ann an àm airson na geamaichean a dhol air adhart air 5mh den t-Sultain.

Tàmailteach

Thuirt an fheadhainn a th' air cùlaibh nan geamaichean gu bheil e ro fhadalach a-nis achadh eile a lorg agus na ceadan air fad a bhiodh a dhìth fhaighinn, agus nach robh dol às aca ach na geamaichean a chur dheth am-bliadhna.

Tha iad ag ràdh gu bheil seo tàmailteach, ach gu bheil iad a' tuigsinn gu tur an suidheachadh sa bheil an tuathanach.

Bha aig tuathanaich agus croitearan ri dèiligeadh ri iomadh seòrsa aimsir am-bliadhna.

Bha toiseach na bliadhna fliuch agus fuar, ach às dèidh sin bha glè bheag a dh' uisge ann, a th' air buaidh a thoirt air na tha a' fàs de dh' fheur a nì fodar.