Dragh gum faodadh crìonadh tighinn air taic LFASS

Image caption Ceist air nochdadh mu na tha an dàn do LFASS às dèidh Brexit.

Tha dragh air nochdadh gum faodadh taic-airgid LFASS do chroitearan is tuathannaich ann an sgìrean iomallach tuiteam dhan chòigeamh cuid taobh a-staigh dà bhliadhna.

Fo riaghailtean Eòrpach thèid 20% den airgid a ghearradh bhon sgeama ann an 2019 is dragh ann gun tèid 80% a ghearradh às sa bhliadhna 2020.

Thuirt Ministear nan Cùisean Dùthchail ann am Pàrlamaid na h-Alba, Fearghas Ewing, Diciadain gu bheil Riaghaltas na h-Alba a' rannsachadh dè ghabhas dèanamh às dèidh 2020.

''Tha LFASS deatamach airson an eaconamaidh ionadail agus coimhearsnachdan iomallach air feadh Alba, a' toirt taic do chòrr air 11,000 tuathannach is croitearan.

''Gu mì-fhortanach, cha leig le riaghailtean an Aonaidh Eòrpaich leinn cumail oirnn le LFASS mar a tha e air a bhith bho 2019.

''Seo an t-adhbhar a tha Riaghaltas na h-Alba a' dol a' leantainn le sgeama LFASS an ath-bhliadhn' aig an ìre às àirde a tha riaghailtean Eòrpach a' ceadachadh. Sin aig 80% ann an 2019,'' thuirt e.

Dh' innis Maighstir Ewing nach deach co-dhùnaidhean sam bith a dhèanamh mu LFASS 2020.

Fo riaghailtean Eòrpach cha bhiodh barrachd na 20% de thaic-airgid ri fhaotainn.

Tha Mgr Ewing air a' chùis a thogail le fear de choimiseanairean an EU, Phil Hogan, nuair a choinnich iad sa Bhruiseal sa Ghiblein.

''Cha mhòr a call do bhith beò''

Tha na tha an dàn do sgeama LFASS a' cur eagal air Niall MacLeòid, tha na chroitear ann an Leòdhas.

''Tha cùisean duilich gu leòr aig an ìre seo.

''Tha an LFASS cho cudromach, tha e air a bhith gar cumail a' dol bho chionn iomadach bliadhna is gun sin chan eil e gu bhith furasta idir.

Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh Niall MacLeòid a' bruidhinn air Aithris na Maidne

''Bha dùil againn gun robh e a' dol a dh' fhabh beagan, ach cha robh càil a dhùil againn gum biodh e cho domhainn, 's gum bualadh e daoine mar sin.

''Cha mhòr nach eil thu a' call do bhith beò.

''Bha seo a' dèanamh feum agus bha e airson adhbhar ceart cuideachd, bha e a' coimhead às dèidh na h-àrainneachd.

''Sin an gealltanas a chaidh a thoirt dhuinn. Nam biodh sinne a' coimhead às dèidh na h-àrainneachd, gheibheadh sinn pàigheadh air a shon,'' thuirt e.

Thuirt Fearghas Ewing gu bheil Riaghaltas na h-Alba a' coimhead air a h-uile roghainn a th' ann gus sgeama LFASS a chumail ann an 2020.

Ach, thuirt e nach tèid aig an Riaghaltas air gealltanas a thoirt do thuathannaich is croitearan mun sgeama seachad air 2019, agus a dh'aindeoin grunn oidhirpean, chan eil Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte air fiosrachadh soilleir a thoirt seachad fhathast mu mhaoineachadh às dèidh Brexit.