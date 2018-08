Rannsachadh ga iarraidh mun Loch Seaforth

Image copyright CalMac

Tha Comhairle nan Eilean Siar ag iarraidh rannsachadh mu mar a chaill an Loch Seaforth cumhachd sa Chuan Sgìth Diciadain.

Bha 342 duine air bòrd nuair a bhrist an aiseag is i air an t-slighe eadar Ulapul is Steòrnabhagh.

Thathas a' tuigsinn gur e duilgheadas a bh' ann le siostaman fuarachaidh nan einnseanan a bu choireach.

Air a' cheann thall, fhuair i a-steach a Steòrnabhagh le aon einnsean mu 4f is le taic bho bhàtaichean teasargain Steòrnabhaigh 's Loch an Inbhir.

Às dèidh dheuchainnean, fhuaireadh cead seòladh a-rithist anmoch Diciadain is bha an Loch Seaforth a' dol air ais is air adhart bhon uairsin, le seirbheisean bathair ann tron mhadainn Diardaoin.

Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh Cathraiche Còmhdail Comhairle nan Eilean Siar, Ùisdean Robasdan.

Thuirt Comhairle nan Eilean Siar gum feum rannsachadh a bhith ann is ceistean gu leòr aca mu sheirbheisean ChalMac.

"Tha sinne mar chomhairle air draghan a thogail leis an Riaghaltas agus am ministear a' dol air ais dà bhliadhna, tha dragh oirnn dè cho seasmhach 's a tha na soitheachan", thuirt Cathraiche Comataidh na Còmhdhail, Ùisdean Robasdan.

"Tha seo a' sealltainn dhuinn nuair a tha thu a' putadh cho mòr seo - tha an t-àite cho trang agus chan eil dad spare ann - gu bheil tachartasan mar seo gus tachairt", thuirt e.

Tha a' Chomhairle air iarraidh tric is minig gum biodh dà aiseag air an t-slighe eadar Steòrnabhagh is Ulapul.

Ged a tha Còmhdail Alba ag ràdh nach eil bàta eile ri faighinn aig an ìre seo, tha Mgr Robasdan ag ràdh gu bheil an rud a thachair a' sealltainn uair eile gu bheil feum air an dàrna aiseag.

Thuirt e gun robh Comhairle nan Eilean Siar mar-thà air coinneamh iarraidh le Rùnaire na Còmhdail is gu bheil iad an dòchas gun tachair sin san aithghearrachd.

Thuirt Mgr Robasdan cuideachd gu bheil iomairt a' leantainn a thaobh bàta-slaodaidh fhaighinn dhan chosta an iar.

Ged a thachair gun robh bàta-slaodaidh Arcaibh an ìre mhath faisg air an Loch Seaforth nuair a bhrist i Diciadain, tha ceistean air nochdadh am biodh i air a bhith làidir gu leòr cobhair a dhèanamh air an aiseig co-dhìu.

Tha Mgr Robasdan ag ràdh gur e adhbhar iomagain a tha sin.