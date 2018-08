Tha a' Chrannchur Naiseanta air taic a thoirt do dh' iomairt airson aireamh nan dronn ardachadh ann an Alba.

Tha an RSPB air a bhi feuchainn ris na h-eoin a dhèanamh nas paillt thar na bliadhnaichean a chaidh - agus dòchas ann a-nis gun tèid an oidhirp sin a chuideachadh leis an t-airgead a bharrachd.

'S e Uibhist fear dhen na h-aiteachan far a bheil an dronn is bitheannta - agus 's ann air an sgìre sin a thug Darren Linc sùil.