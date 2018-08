Loch Seaforth briste

Image copyright CMAL

Tha am bàt'-aiseig an Loch Seaforth air briseadh sìos ann am meadhan a' Chuain Sgìth.

Tha i a' dèanamh a slighe a Steòrnobhagh, le bàtaichean-teasairginn Loch an Inbhir is Steòrnabhagh na cois.

Tha dùil rithe an sin mu leth cheithir uairean.

Thuirt Buidheann na Mara 's nam Maor-Cladaich gu bheil trì cheud, dà fhichead duine 's a trì air bòrd, a' gabhail a-steach criutha a' bhàta.

Siostam Fuarachaidh

Thathas a' tuigsinn gur e duilgheadas a th' ann le siostaman fuarachaidh nan einnseanan, ach tha aon einnsean ag obair.

Tha am bàta-slaodaidh an Ievoli Black air an t-slighe thuice às an Eilean Sgitheanach.

Thuirt CalMac gu bheil na seirbheisean eadar Steòrnabhagh agus Ulapul air an cur dheth son an còrr dhen latha ri linn na trioblaidean teicnigeach agus gum bi iad a' toirt sùil air am bàta nuair a' ruigeas i cala.