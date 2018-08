Tubaist-rathaid mhairbhteach san Eilean Sgitheanach

Dhearbh Poileas Alba gun deach fireannach, aois 54 a mharbhadh ann an tubaist-rathaid air a' phrìomh rathad tron Eilean Sgitheanach, an A87, beagan tuath air Sligeachan.

Thachair an tubaist mu 08:45m Diciadain.

Bha an duine a' dràibheadh bhana Ford geal agus chaidh fireannach a bha sa bhana còmhla ris a thoirt gu Ospadal na Bàn-righ Ealasaid ann an Glaschu agus e air a dhroch ghortachadh.

Bha trì charbadan eile an sàs anns an tubaist - Audi Q7 geal, Mercedes C-class gorm, agus bhana Vauxhall airgid.

Rathad dùinte fhathast

Tha an rathad air a bhith dùinte fad an là, agus tha na Poilis ag iarraidh air daoine an sgìre a sheachnadh.

Thuirt an t-Sgt Eoghain Calder gu bheil na smuaintean aca le teaghlach an duine a bhàsaich, agus thug e taing dhan phoball 'son an cuid foighdinn fhad 's a tha an rathad air a bhith dùinte.

Tha an rannsachadh aca a' leantainn thuirt e, agus tha iad ag iarraidh fiosrachaidh sam bith bho dhuine a chunnaic na thachair.

Faodar fònadh gu Ionad Rathaidean nam Poileas ann an Inbhir Pheofharain air 101.