Ghabh muinntir Bhreascleit ceum eile leis an oidhirp aca sealbh fhaighinn air seann taigh-còmhnaidh luchd-obrach Taigh Solais nan Eilean Flannach.

Tha iad an dòchas, am measg eile, taisbeanadh mu eachdraidh nan eilean agus sgeulachd an triùir fhear-glèidhidh a chaidh à sealladh, gun fhios de dh' èirich dhaibh, a ghluasad chun an togalaich.