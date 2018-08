Zimbabwe

Dh'iarr Ceann-suidhe Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, rannsachadh neo-eisimeileach air bàs thriùir ann an Harare an-de nuair a loisg saighdearan air feadhainn a bha a' caismeachd agus iad a' gearain gu robh foill anns na taghaidhean Diluain. Thuirt luchd-faire a' Cho-Fhlaitheis gun do chleachd na saighdearan cus neart. Cha deach innse fhathast cò a shoirbhich ann taghadh a' chinn-suidhe.

Ìre rèidh

Tha làn dùil gun tèid an riadh suas an-diugh bho 0.5%, an ìre 's lugha a-riamh. Tha eòlaichean den bheachd gun cuir Banca Shasainn an reit suas gu 0.75%.

Sgaradh pàighidh

Tha comataidh ann an Taigh nan Comantan ag ràdh gu feum an Riaghaltas barrachd a' dhèanamh mun sgaradh ann am pàigheadh eadar fir agus boireannaich. Thuirt Comataidh a' Ghnothachais gu bheil ceithir anns gach còig de chompanaidhean 's buidhnean eile a' toirt pàigheadh nas motha do fhir agus gu bheil beàrn cho mòr ri 40% ann an cuid dhe na cùisean sin.

Measadh sgoiltearan

Thàinig e am follais gu bheil mòran gearain air a bhith ann mu shiostam measaidh ùr ann am bun-sgoiltean na h-Alba. A rèir an fhiosrachaidh, air an d'fhuair Libearalaich Dheamocratach na h-Alba sealbh tro Achd Shaorsa an Fhiorachaidh, tha tidsearan ag ràdh gu bheil an siostam ùr gun fheum agus a' cur chloinne troimhe-cheile. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil iad a' dèanamh ath-sgrùdadh air a' chiad bhliadhna den t-siostam ùr.

Iasgach

Tha iasgairean clèibh a' gearain nach eil Riaghaltas na h-Alba a' toirt feairt air moladhean mun iasgach aca. Tha iad ag ràdh nach fhaca iad adhartas sam bith ged a tha 14 mìosan ann bho dh'iarr iad casg air tràlairean bhon uisge ris na cladaichean. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil tuilleadh rannsachaidh a dhìth air leasachadh air an iasgach mu na cladaichean.

Bùird shlàinte

Tha Bòrd Slàinte Roinn a' Mhonaidh a' beachdachadh an-diugh air aonta a leigeadh le luchd-obrach slàinte a bhith ag obair eadar bùird shlàinte a' chinn a tuath. Chuir ceannardan slàinte ann an sgìrean eile air tìr-mòr agus anns na h-eileanan aonta ris a' phlana sin mur tha. Ged a chaidh dragh a thogail gum biodh tuilleadh sheirbheisean slàinte gan cuir còmhla thuirt Riaghaltas na h-Alba nach eil planaichean sam bith aca 'son bùird shlàinte a chuir còmhla.