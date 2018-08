Plana coimhearsnachd do bhancaireachd dùthchail

Image copyright Getty Images

Dh'fhaodadh àitichean ann an ionadan coimhearsnachd a bhith air an toirt do bhancaichean mar dhòigh air seirbheisean bancaireachd agus luchd-obrach a chumail ann an sgìrean dùthchail, tha aithisg ùr a' moladh.

Nochd am beachd ann an aithisg a dh'iarr Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean (HIE) fhad 's a tha meuran a' dùnadh air feadh Alba.

Dh'fhaodadh na h-ionadan co-obarachaidh bancaireachd ùra làraichean coimhearsnachd a th' ann mar tha no ionadan seirbheis ùghdarrasan ionadail a chleachdadh.

Thuirt an aithisg, Cothrom air Seirbhisean Bancaidh ann an Sgìrean Dùthchail, gum biodh na thathas a' moladh na chuideachadh dha na bancaichean gus na cosgaisean aca a chumail sìos.

Thuirt i cuideachd: "Dh'fhaodadh seo seirbheis nas fheàrr na th' ann an-dràsta ann an cuid de dh'àitichean a thoirt seachad a thaobh prìobhaideachd, cofhurtachd agus cothrom faighinn air-loidhne, gu h-àraid nuair nach eil Oifis a' Phuist no bhana bancaireachd ri fhaotainn gu h-ionadail.

"Dh'fhaodadh gun toir seo cothrom compàirteachasan ùra a chruthachadh eadar ùghdarrasan ionadail, Oifis a' Phuist, bancaichean, urrasan leasachaidh ionadail, buidhnean coimhearsnachd agus aonaidhean creideis gus làraich ionadail a chleachdadh mar 'ionadan bancaireachd'."

Tha grunn bhancaichean air meuran dùthchail a dhùnadh sna bliadhnaichean a chaidh seachad.

Tha Banca Rìoghail na h-Alba an-dràsta a' dèanamh ath-sgrùdaidh air planaichean airson 10 meuran a dhùnadh.