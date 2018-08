Carthannasan

Rinn buill-phàrlamaid càineadh làidir air roinn a' chobhair airson fàilligeadh san dòigh sa bheil iad air a bhith a' dèiligeadh ri luchd-obrach a tha ri ionnsaighean drabasta agus ri gabhail brath 'son feise. Tha a' Chomataidh airson Leasachaidh Eadar-Nàiseanta ag ràdh gu bheil cultar de "dhol as àicheadh" air a bhith ann bho thàinig e am follais gun robh cuid de riochdairean Oxfam a' ceannach feise nuair a bha iad a' dèanamh cobhair ann an Haiti an dèidh na crith-thalmhainn an sin ann an 2010.

Bomair

Thàinig e am follais gun do rinn an Cabhlach Rìoghail cobhair ann an 2014 air an duine a thug an ionnsaigh fhèin-mhairbhteach air Arena Mhanchester an-uiridh. Bha Salman Abedi am measg nam Breatannach a chaidh a thoirt a-mach à Libia ann an 2014. Chaill 22 duine am beatha nuair a spreadhadh esan boma aig deireadh consairt Ariana Grande sa Chèitean an-uiridh.

Fèin-riaghladh

Tha aithisg làidir bho Bhuill-Phàrlamaid ag ràdh gu bheil Brexit a' ciallachadh gum feum Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte beachdachadh a-rithist air mar a tha fèin-riaghladh ag obair. Tha Comataidh Chùisean na Bun-Reachd ann an Taigh nan Cumantan ag ràdh gum bu choir beachdachadh air cur às do dhreuchd Rùnaire na h-Alba agus do dh'Oifis na h-Alba.

Làbaraich

Chaidh iarraidh air na Làbaraich casg a chur air ball den bhuidhinn riaghlaidh aca a chaidh a chlàradh ag ràdh gur e 'Trump fanatics', a bh' ann an Iùdhaich a thog casaidean mu ghràin an aghaidh Iùdhach anns a' phàrtaidh. Thuirt Peter Willsman on uairsin gu bheil esan duilich airson na thuirt e.

Coirea

Tha aithrisean ann gun do thog saidealan dealbhan de dh'obair a' dol air adhart às ùr aig factaraidh ann an Coirea a Tuath a bha a' dèanamh urchairean ballistic. Thuirt an Ceann-Suidhe Trump, an dèidh dha coinneachadh ri ceannardan Choirea a Tuath air a' mhìos seo chaidh nach biodh an còrr cunnairt ann bhon leithid.

Cùram Seann Daoine

Chaidh moladh mòr a dhèanamh air adhartas ann an seirbheisean do sheann daoine anns na h-Eileanan Siar. Dh'fhoillsich Luchd-Sgrùdaidh a' Chùraim aithisg ùr an dèidh laigsean a thoirt am follais ann an 2016. Tha iad ag ràdh gun deach mòran de na dh'iarr iad aig an àm sin a dhèanamh, agus gu bheil adhartas anns an ìre mhath a h-uile roinn. Thuirt an aithisg gu bheil co-obrachadh nas fheàrr eadar Comhairle nan Eilean Siar agus Bòrd Slàinte nan Eilean Siar a' cur gu mòr ris an adhartas sin.