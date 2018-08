"Deagh adhartas" air seirbheisean seann daoine

Thuirt Buidheann-Sgrùdaidh a' Chùraim gun deach deagh adhartas a dhèanamh gus piseach a thoirt air seirbheisean do sheann daoine anns na h-Eileanan Siar.

Dh'fhoillsich a' bhuidheann, an co-bhann ri Leasachadh Cùraim Slàinte na h-Alba, ath-sgrùdadh air adhartas a rinneadh san roinn sin an dèidh mar a chaidh "laigsean susbainteach" a nochdadh anns a' Mhàrt 2016.

Ann an 2016, rinn an luchd-sgrùdaidh na h-uimhir de mholaidhean airson piseach a thoirt air cùisean, agus tha iad a-niste ag ràdh gun deach "deagh, no sàr, adhartas" a dhèanamh bhon uair sin anns cha mhòr a h-uile nì mun do thog iad dragh.

"Tha daoine airson cùram fhaighinn a tha gu cunbhalach aig àrd-ìre, le luchd-obrach slàinte agus cùraim shòisealta ag obair còmhla," thuirt àrd-stiùiriche Buidheann-Sgrùdaidh a' Chùraim, Karen Reid.

"Anns an ath-sgrùdadh as ùire againn, fhuair sinn gu bheil compàirteachas na slàinte 's a' chùraim shòisealta air na molaidhean againn a fhreagairt gu math, agus gu bheil iad air deagh, no sàr, adhartas a dhèanamh mu choinneimh a' chuid as motha dhiubh

"Fhuaireadh gu bheil an compàirteachas slàinte agus cùraim shòisealta a-niste ann an suidheachadh tòrr nas fheàrr na bha ann an 2015.

"Tha fhathast na h-uimhir de leasachaidhean air am feumar crìoch a chur, no far am feumar obair a dhèanamh nas luaithe, a' gabhail a-steach a bhith ag ath-dhealbhachadh sheirbheisean slàinte inntinn," thuirt i.