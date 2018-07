Bho chionn beagan uairean a thìde dh' fhosgail an treas Fèis an Eilein Dhuirch, neo EDF, ann am Beinn nam Faoghla.

'S e còmhlain ionadail a th' aig mullach a' chlàir gach oidhche am bliadhna - agus bidh gu leòr eile a' dol airson inbhich agus clann.

Tha dùil ri trì mìle gu leth duine thairis air an dà latha - nam measg tha Shona NicDhòmhnaill.