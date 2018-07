"Suim mhòr" dha na h-Eileanan Siar

Gheall Fo-Rùnaire Stàite na h-Alba, am Morair Duncan, gun tig suimean airgid a nì atharrachadh bunaiteach anns na h-Eileanan Siar mar phàirt de dh'Aonta nan Eilean.

Tha Comhairle nan Eilean Siar is Comhairlean Arcaibh is Shealltainn ag obair còmhla airson aonta coltach ris na h-aontaidhean baile a tha grunn sgìrean eile air faighinn mar thà.

Air thuras a Steòrnabhagh Dihaoine, thuirt am Morair Duncan gu bheil e cudromach gum faigh a h-uile sgìre a th' ann buannachd às na h-aontaidhean.

Cha chanadh e dè cho mòr 's a bhiodh an t-suim a thigeadh dha na h-eileanan, ach thuirt e gum biodh feum air pròiseactan a dhèanadh atharrachadh bunaiteach, is mar sin gum feumadh an t-suim a bhith a rèir sin.

Thuirt ceannard Comhairle nan Eilean Siar, Ruairidh MacAoidh, gu bheilear an dòchas gun tèid an t-aonta fhoillseachadh gu h-oifigeil tràth ann an 2019.

Thuirt e gu bheil a' Chomhairle a' coimhead ri pròiseactan luach nan ceudan milleanan not.