Image copyright JASPERIMAGE

Chaidh còignear a mharbhadh ann an tubaist rathaid air an A96 eadar Inbhir Nis agus Obar Dheathain.

Tha còignear eile air an leòn is aon duine aca "ann an cunnart am beatha".

'S ann eadar bus beag is carbad 4x4 a bha an tubaist.

Thachair e goirid ro mheadhan oidhche mu thrì mìle an ear air Baile Chèith.

Chaidh an fheadhainn a tha air an leòn a thoirt gu Ospadal an Rathaig Mhòir an Inbhir Nis.

Tha an A96 fhathast dùinte eadar Baile Chèith agus Hunndaidh.