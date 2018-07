Le seusan na turasachd aig àirde, tha ceistean ag èirigh a-rithist mu na h-àireamhan mòra a tha a' tighinn a thadhal air a' chost an iar.

A-rithist am bliadhna tha gearan ann an cuid de sgìrean nach eil na rathaidean is goireasan aig ìre fhreagarrach 'son dèiligeadh riutha

Seo Aonghas Dòmhnallach.