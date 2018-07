Chùm Chlann Mhic an t-Saoir an dàrna cruinneachadh aca riamh ann an nuadh-eachdraidh.

Bha còir is 200 neach an làthair aig tachartasan fad na seachdain sa chaidh.

An-dè chaidh iad a Ghleann Nodha ri taobh Loch Eiteibh far an deach feadan sònraichte a chluich aig càrn Chlann Mhic an t-Saoir. Seo Andreas Wolff.