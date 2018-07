Tha britheamh Spàinnteach air barantas airson an t-seann mhinistear Catalanach Clara Ponsatí a thogail, còmhla ri barantasan eile.

Bha an t-Oll. Ponsatí - a tha a' teagasg ann an Oilthigh Chill Rìmhinn - ga sireadh airson referendum air neo-eisimeileachd a chur air dòigh as t-Fhoghar.

Tha Niall O'Gallagher air a bhith a' leantainn na cùise.