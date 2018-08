Tha màthair à Dùn Èideann air soirbheachadh na h-iomairt gus leigheas chainb fhaighinn dhan ghille aice, air a bheil an tinneas tuiteamach.

Chan eil an droga an-dràsta ri fhaotainn air an NHS, ach tha eòlaiche nearbh a-nis air aontachadh an cuideachadh.

Tha tuilleadh aig Catriona NicFhionghain.