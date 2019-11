Florida

Tha Hurricane Irma air uisge trom, gaoth mhòr agus tornàdothan a thoirt gu taobh siar chosta Florida, 's e a' dèanamh buairidh mhòir anns an stàit. Tha co-dhiù triùir air am beatha a chall. Tha e air lùghdachadh gu hurricane aig ìre 1 bho thàinig e air tìr anns na Florida Keys an-dè, ach tha rabhadh ann gur e stoirm air leth làidir a th' ann fhathast.

Bile Bhrexit

Leanaidh Buill-Phàrlamaid ig Westminster orra an-diugh a' deasbad Bile Bhrexit, mus tèid bhòt a chumail air anmoch a-nochd fhathast. Ma thèid e troimhe bheireadh e laghan an Aonaidh Eòrpaich a-steach a laghan na Rìoghachd Aonaichte. Ach tha teagmhaich ag ràdh gun toir e fada cus chumhachd dhan Riaghaltas.

Myanmar

Tha Buidheann Chòraichean a' Chinne Daonna an UN ag ràdh gu bheil ionnsaigh leantainneach air Muslamaich Rohingya ann am Myanmar co-ionnan ri sgiùrsadh chinnidh. Tha Zeid Ra'ad Al Hussein ag ràdh gu bheil iomairt tèarainteachd "bhrùideil" ann an aghaidh nan Rohingya ann an stàit Rakhine "gu follaiseach mì-chuimseach". Tha na mìltean air teicheadh thar na crìche gu Bangladais a dh'fhuireach ann an campaichean eadar-amail. A th' ann an droch shuidheachaidhean.

Drochaid Phort na Bànrighinn

Chaidh iarraidh gun tèid Drochaid Rathaid Fhoirthe fhosgladh do chàraichean a-rithist feuch faochadh a thoirt do Dhrochaid ùr Phort na Bànrighinn. Tha Ball-Pàrlamaid Lib-Deamach Dhùn Èideann an Iar, Alex Cole Hamilton, ag ràdh gu bheil an drochaid ùr air an linne ro thrang le trafaig. Thuirt labhraiche do Chòmhdhail Alba gu bheil iad taingeil airson foighdinn dhràibhearan agus an siostam rathaidean ùr ga chur am feum.

Luchd-Smàlaidh

Feumaidh barrachd dhaoine anns a' choimhearsnachd iad fhèin a chur air adhart mar smàladairean airson na stèiseanan smàlaidh a th' ann a ghlèidheadh. Sin na thuirt Àrd-Oifigear Seirbheis Smàlaidh agus Cobhair na h-Alba, Alasdair Hay. Bha e a' bruidhinn agus atharrachaidhean mòra air thoiseach air an t-seirbheis.

Drogaichean Inbhir Nis

Thuirt Poilis ann an Inbhir Nis gun deach luchd dhrogaichean luach £45,000 a chur an sàs ann an Inbhir Nis. Thuirt iad gun deach cainb agus cocaine a lorg aig dachaigh sa bhaile Disathairne. Chaidh fear aois 32 a chur an grèim, agus tha dùil ris ann an Cùirt an t-Siorraidh anns a' bhaile an-diugh. Tha an aon duine fo chasaid an co-cheangail ri mar a bhuail càr agus moped na chèile air Rathad a' Chala sa bhaile feasgar Disathairne.

Cassini

Tha an t-inneal fànais Cassini a' dèanamh deiseil a cùrsa atharrachadh airson an turais mu dheireadh mus tèid cur às dhi ann an àille Shathairne Dihaoine. Tha an t-inneal air a bhith a' cuairteachadh Planaid nam Fàinnichean bho 2004, a' cur air ais stuth mar sruth mhòr de dhealbhan agus dàta. Thèid i timcheall na gealaich Titan airson an turais mu dheireadh an ceartuair, gus a cùrsa atharrachadh a dh'ionnsaigh sgòthan na planaid mòire.