Tha sia a-mach às na seachd sgìrean ann an Glaschu fhathast buidhe, fo smachd Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba.

Fhuair am Pàrtaidh Làbarach làmh an uachdar ge-tà air taobh an Ear-Thuath Ghlaschu.

Tha Derek MacAoidh ag aithris.