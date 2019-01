Yeah, Man

Robert Altman & Nicholas Payton, t; James Zollar, t; Olu Dara, c; Curtis Fowlkew, tb; Clark Gayton, tb; Jesse Davis, as; James Carter, ts; Craig Handy, ts; Joshua Redman, ts; Russell Malone, g; Cyrus Chestnut, p; Ron Carter, b; Victor Lewis, d. May 1995