Karine GeorgianBorn 5 January 1944
Karine Georgian
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/default_artist_images/pop2.jpg
1944-01-05
https://musicbrainz.org/artist/f591ea72-4576-4073-8b17-e4f592e2da6a
Karine Georgian Tracks
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Trio in A minor for clarinet, cello and piano, Op 114 (3rd mvt)
Johannes Brahms
Trio in A minor for clarinet, cello and piano, Op 114 (3rd mvt)
https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p01bqkmb.jpglink
Trio in A minor for clarinet, cello and piano, Op 114 (3rd mvt)
Last played on
Adagio and Allegro in A flat major, Op 70
Jan Willem Nelleke, Karine Georgian & Robert Schumann
Adagio and Allegro in A flat major, Op 70
https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p01bqfz9.jpglink
Adagio and Allegro in A flat major, Op 70
Performer
Last played on
Phantasiestucke for cl (or vln or cello) & pno (Op.73), no.2; Lebhaft, leicht
Robert Schumann
Phantasiestucke for cl (or vln or cello) & pno (Op.73), no.2; Lebhaft, leicht
https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p01bqfz9.jpglink
Phantasiestucke for cl (or vln or cello) & pno (Op.73), no.2; Lebhaft, leicht
Last played on
Trio in A minor for clarinet or viola, cello and piano, Op 114
Johannes Brahms
Trio in A minor for clarinet or viola, cello and piano, Op 114
https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p01bqkmb.jpglink
Trio in A minor for clarinet or viola, cello and piano, Op 114
Last played on
Past BBC Events
Proms 1990: Prom 57
https://www.bbc.co.uk/events/e54xj5
Royal Albert Hall
1990-09-07T02:16:26
7
Sep
1990
Proms 1990: Prom 57
Royal Albert Hall
Proms 1985: Prom 24
https://www.bbc.co.uk/events/e44rzc
Royal Albert Hall
1985-08-08T02:16:26
8
Aug
1985
Proms 1985: Prom 24
Royal Albert Hall
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