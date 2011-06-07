Azam KhanBorn 28 February 1950. Died 5 June 2011
Azam Khan
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1950-02-28
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Azam Khan Biography (Wikipedia)
Mahbubul Haque Khan (28 February 1950 - 5 June 2011), known as Azam Khan, was a Bangladeshi rock singer, songwriter and a freedom fighter. He took part in the Liberation War in 1971. He was the lead singer of the rock band "উচ্চারণ (Pronunciation)", a pioneer rock band of Bangladesh founded in the middle of 1973. He is often referred by the name "Rock Guru". He is considered to be the greatest musician in the country.
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Azam Khan Tracks
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Ore Saleka
Azam Khan
Ore Saleka
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Ore Saleka
Monta Aamar
Azam Khan
Monta Aamar
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Monta Aamar
O Nodi Aar
Azam Khan
O Nodi Aar
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O Nodi Aar
Dil Diyeche
Azam Khan
Dil Diyeche
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Dil Diyeche
Hariye Geche
Azam Khan
Hariye Geche
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Hariye Geche
Allah
Azam Khan
Allah
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Allah
Matir Prithibi
Azam Khan
Matir Prithibi
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Matir Prithibi
Shomoy Ekhon
Azam Khan
Shomoy Ekhon
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Shomoy Ekhon
Last played on
Koli Kal
Azam Khan
Koli Kal
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Koli Kal
Last played on
Shomoy Gese Bodle
Azam Khan
Shomoy Gese Bodle
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Shomoy Gese Bodle
Last played on
Ami Kadi
Azam Khan
Ami Kadi
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Ami Kadi
Last played on
Bang
Azam Khan
Bang
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Bang
Last played on
Dil Niye
Azam Khan
Dil Niye
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Dil Niye
Last played on
Dil
Azam Khan
Dil
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/track_fallback.pnglink
Dil
Last played on
Doshti Bochor
Azam Khan
Doshti Bochor
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Doshti Bochor
Last played on
Itihash
Azam Khan
Itihash
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Itihash
Last played on
Ami bangladesh
Azam Khan
Ami bangladesh
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Ami bangladesh
Last played on
Dom lov Bengla
Azam Khan
Dom lov Bengla
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Dom lov Bengla
Last played on
Azam Khan Links
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