Gaude, gaude, gaude Maria

https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/240x135/p05wwrng.jpg

2018-02-02T12:25:00.000Z

The choir of Magdalen College, Oxford perform John Sheppard's motet for Candlemas live on Choral Evensong.

