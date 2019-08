TC, Matrix & Futurebound, InsideInfo, Phantasy, Dossa & Locuzzed, Ekko & Sidetrack, Giganti, Jack Mirror, Millbrook, Lowqui, Rhymestar, Miss Trouble, Nicky Blackmarket, Fatman D, Profile, Voltage, Sub Zero, Limited, Brockie, Traumatize, LIZ-E (UK), Lady V Dubz, Puppetz, Klip, Outlaw, Flat-T, Trigga, MC IC3, The Ragga Twins, Carasel, Impact, Kuedon, DJ Arry H, Richie Weaver, Faze, Critical D, DJ Mada, RIDIKULE and Grafta

fabric, London, UK