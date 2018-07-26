Alamiro GiampieriBorn 1893. Died 1963
Alamiro Giampieri
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/default_artist_images/classical1.jpg
1893
https://musicbrainz.org/artist/a4614494-9c76-4f88-8590-d23bf1b6a51b
Alamiro Giampieri Tracks
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Carnival of Venice arr for clarinet and piano
Alamiro Giampieri
Carnival of Venice arr for clarinet and piano
https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p04jpqp2.jpglink
Carnival of Venice arr for clarinet and piano
Last played on
Il Carnevale di Venezia
Alamiro Giampieri
Il Carnevale di Venezia
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/track_fallback.pnglink
Il Carnevale di Venezia
Performer
Last played on
Carnival of Venice
Alamiro Giampieri
Carnival of Venice
https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p04jpqp2.jpglink
Carnival of Venice
Last played on
Il Carnevale di Venezia
Alamiro Giampieri
Il Carnevale di Venezia
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/track_fallback.pnglink
Il Carnevale di Venezia
Last played on
Il Carnevale di Venezia (Carnival of Venice)
Alamiro Giampieri
Il Carnevale di Venezia (Carnival of Venice)
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/track_fallback.pnglink
Il Carnevale di Venezia (Carnival of Venice)
Last played on
Carnival of Venice
Alamiro Giampieri
Carnival of Venice
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.25/img/track_fallback.pnglink
Carnival of Venice
Last played on
Alamiro Giampieri Links
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