Richard Westenburg /music/images/artists/96x96/f1759b75-760e-4a1b-bb25-2d5b20e82786.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/f1759b75-760e-4a1b-bb25-2d5b20e82786 http://musicbrainz.org/artist/f1759b75-760e-4a1b-bb25-2d5b20e82786

Richard Westenburg (choral conductor and founder of Musica Sacra Chorus and Orchestra in New York)