Wordsworth /music/images/artists/96x96/22ad9bdb-e3e3-4965-9784-8d094cd64bfb.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/22ad9bdb-e3e3-4965-9784-8d094cd64bfb http://musicbrainz.org/artist/22ad9bdb-e3e3-4965-9784-8d094cd64bfb

Wordsworth (US rapper of Punch & Words and EMC)