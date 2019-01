Wonderlove /music/images/artists/96x96/b7ff91ef-ea6e-49ec-afde-b8a029185762.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/b7ff91ef-ea6e-49ec-afde-b8a029185762 http://musicbrainz.org/artist/b7ff91ef-ea6e-49ec-afde-b8a029185762

Wonderlove (Stevie Wonder alias used to do work outside of Motown)