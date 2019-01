Wish /music/images/artists/96x96/3589ba39-2bce-4f12-8e95-6333bc2a1517.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/3589ba39-2bce-4f12-8e95-6333bc2a1517 http://musicbrainz.org/artist/3589ba39-2bce-4f12-8e95-6333bc2a1517

Wish (more than one artist here!)