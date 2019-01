Foy Willing & the Riders of the Purple Sage /music/images/artists/96x96/82ff3c78-7786-4014-be27-4cfcf858170c.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/82ff3c78-7786-4014-be27-4cfcf858170c http://musicbrainz.org/artist/82ff3c78-7786-4014-be27-4cfcf858170c

Foy Willing & the Riders of the Purple Sage