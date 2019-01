VOF de Kunst /music/images/artists/96x96/64697bce-5ac0-4b9d-aed0-24d6d55b33b3.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/64697bce-5ac0-4b9d-aed0-24d6d55b33b3 http://musicbrainz.org/artist/64697bce-5ac0-4b9d-aed0-24d6d55b33b3

VOF de Kunst (Dutch pop group, internationally known as The Art Company)