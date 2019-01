UJ /music/images/artists/96x96/a823bfe3-d924-4371-8689-abd3f08102e0.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/a823bfe3-d924-4371-8689-abd3f08102e0 http://musicbrainz.org/artist/a823bfe3-d924-4371-8689-abd3f08102e0

UJ (UJ consists of U-Gene (2) and Oh Jay)