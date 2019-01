UR@N /music/images/artists/96x96/c2016484-c4be-4255-b5d5-8713de9dc863.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/c2016484-c4be-4255-b5d5-8713de9dc863 http://musicbrainz.org/artist/c2016484-c4be-4255-b5d5-8713de9dc863

UR@N (Japanese singer, currently goes by AiRI)