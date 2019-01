Terry /music/images/artists/96x96/70195961-574a-498e-9101-1bed7ff978d5.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/70195961-574a-498e-9101-1bed7ff978d5 http://musicbrainz.org/artist/70195961-574a-498e-9101-1bed7ff978d5

Terry (Members of the Australian post-punk bands Total Control, UV Race and Dick Diver)