TP /music/images/artists/96x96/f184ab50-b3bb-46e4-a0bd-9087e5e5ed59.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/f184ab50-b3bb-46e4-a0bd-9087e5e5ed59 http://musicbrainz.org/artist/f184ab50-b3bb-46e4-a0bd-9087e5e5ed59

TP (rap/hip-hop artist, "Show You the Way")