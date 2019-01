Sylvester And The Hot Band /music/images/artists/96x96/3415158a-604b-46d1-a54a-40fd5b3aac50.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/3415158a-604b-46d1-a54a-40fd5b3aac50 http://musicbrainz.org/artist/3415158a-604b-46d1-a54a-40fd5b3aac50

Sylvester And The Hot Band (US rock/funk band featuring disco and soul singer-songwriter Sylvester)