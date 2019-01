Survivor /music/images/artists/96x96/55ef024a-6cc0-49ed-8ce2-2e12193c0f46.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/55ef024a-6cc0-49ed-8ce2-2e12193c0f46 http://musicbrainz.org/artist/55ef024a-6cc0-49ed-8ce2-2e12193c0f46

Survivor (USA AOR/rock band of "Eye of the Tiger" fame)