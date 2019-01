The Story So Far /music/images/artists/96x96/bc303c9e-3ffb-49ca-acf1-088ef4d46ed7.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/bc303c9e-3ffb-49ca-acf1-088ef4d46ed7 http://musicbrainz.org/artist/bc303c9e-3ffb-49ca-acf1-088ef4d46ed7

The Story So Far (Pop punk band from Walnut Creek, CA)