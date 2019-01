STELLA /music/images/artists/96x96/c6e599f2-c96c-4fbb-a811-6b091324c9f3.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/c6e599f2-c96c-4fbb-a811-6b091324c9f3 http://musicbrainz.org/artist/c6e599f2-c96c-4fbb-a811-6b091324c9f3

STELLA (Singer/Songwriter living in New York. Daughter of Carlos Santana)