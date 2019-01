I Solisti di Zagreb /music/images/artists/96x96/877425b4-2383-4dd4-b8c3-1b6ac6b885e2.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/877425b4-2383-4dd4-b8c3-1b6ac6b885e2 http://musicbrainz.org/artist/877425b4-2383-4dd4-b8c3-1b6ac6b885e2

I Solisti di Zagreb (an Alfred Scholz pseudonym, not to be confused with the real Zagrebački solisti)