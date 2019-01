Richard Smith /music/images/artists/96x96/8483da4b-1df4-474d-9d70-02ff32957a09.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/8483da4b-1df4-474d-9d70-02ff32957a09 http://musicbrainz.org/artist/8483da4b-1df4-474d-9d70-02ff32957a09

Richard Smith (English fingerstyle guitarist residing in the US)