Lucas Renney /music/images/artists/96x96/8d6013c6-39e4-4c36-add3-69540988eb6d.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/8d6013c6-39e4-4c36-add3-69540988eb6d http://musicbrainz.org/artist/8d6013c6-39e4-4c36-add3-69540988eb6d

Lucas Renney (Former member of The Golden Virgins)