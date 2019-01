RedFaces /music/images/artists/96x96/8a469a9d-fce1-4661-843b-62900b9d1cbc.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/8a469a9d-fce1-4661-843b-62900b9d1cbc http://musicbrainz.org/artist/8a469a9d-fce1-4661-843b-62900b9d1cbc

RedFaces (Band from Sheffield (not 'Red Faces' or 'The Red Faces'))