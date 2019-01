The Raconteurs /music/images/artists/96x96/be407b02-f3e6-4ed5-9489-f8e5f0ab36dc.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/be407b02-f3e6-4ed5-9489-f8e5f0ab36dc http://musicbrainz.org/artist/be407b02-f3e6-4ed5-9489-f8e5f0ab36dc

The Raconteurs (in Australia known as The Saboteurs)