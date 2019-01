Rare Earth /music/images/artists/96x96/670cc8bc-a6e1-40cd-b20a-86753456d6fa.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/670cc8bc-a6e1-40cd-b20a-86753456d6fa http://musicbrainz.org/artist/670cc8bc-a6e1-40cd-b20a-86753456d6fa

Rare Earth (Detroit band. The Motown label 'Rare Earth' named after them)