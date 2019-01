Rod /music/images/artists/96x96/1bbea3e5-5b4a-4b03-8644-536e3fe8ed20.jpg https://www.bbc.co.uk/music/artists/1bbea3e5-5b4a-4b03-8644-536e3fe8ed20 http://musicbrainz.org/artist/1bbea3e5-5b4a-4b03-8644-536e3fe8ed20

Rod (mostly know for Shake It Up (Do the Boog-A-Loo))